Der Bitcoin ist zurück: Innerhalb von nur drei Tagen gewann er 33 Prozent hinzu. Das ist die stärkste Rallye seit eineinhalb Jahren. Der Grund der Rallye: China will den Einsatz der Blockchain-Technologie für internationale Finanztransaktionen prüfen, so das Handelsblatt.

Am Montagnachmittag steht der Bitcoin immer noch leicht im Plus. Eine Einheit der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung kostet zurzeit 9.393 US-Dollar (Stand: 28.10.2019, 12:24 Uhr, CoinMarketCap). Am Wochenende hatte ein Bitcoin zeitweise etwas mehr als 10.000 US-Dollar gekostet, so Bloomberg.

Ein weiterer Grund für die jüngste Rallye ist, dass China am Wochenende ein Kryptographie-Gesetz verabschiedet hat. Damit bereitet das Reich der Mitte offenbar die Einführung einer staatlichen Kryptowährung vor.

Autor: Ferdinand Hammer