Palladium scheint offenkundig weiterhin nicht gewillt zu sein, von seinem Vorhaben abzulassen, die Rekordjagd fortzusetzen. Erneut hat es sich an die (psychologisch) wichtige Marke von 1.800 US-Dollar herangearbeitet.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 20.10. mit „PALLADIUM - Ist der Höhenflug vorbei?“. Darin hieß es u.a. „[…] Doch irgendwann geht auch die beste Party zu Ende. Ob dieses bei Palladium bereits im aktuellen Stadium so sein wird, bleibt abzuwarten, wir haben da so unsere Zweifel. Obwohl das Edelmetall zuletzt nicht mehr neue Akzente auf der Oberseite setzen konnte und die psychologische Hürde bei 1.800 US-Dollar nicht überwinden konnte, fehlen aus unserer Sicht unverändert belastbare Anzeichen einer Top-Bildung. Idealerweise spielt sich der aktuell zu beobachtende Rücksetzer weiterhin oberhalb von 1.700 US-Dollar ab. Diese Marke hatte sich zuletzt eine gewisse charttechnische Relevanz erarbeitet. Ein Bruch dieser Marke wäre dann aber ein ernstzunehmendes Warnsignal. Prekär wird es, sollte das Edelmetall die zentrale Unterstützung 1.620 / 1.600 US-Dollar unterschreiten.“



In der Folgezeit setzte das Edelmetall seine Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Auf der Oberseite ging noch nicht viel. Bislang blieb die Tür bei 1.800 US-Dollar zu. Doch der bisherige Verlauf nährt die Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung über die 1.800er Marke hinweg. Die 1.700 US-Dollar, denen wir eine hohe Relevanz als Unterstützung beimessen, blieben auch zuletzt unberührt, ein charttechnisches Warnzeichen somit bislang aus.

Kurzum: Solange Palladium oberhalb von 1.700 US-Dollar notiert, sehen wir das kurzfristig bullische Szenario im Vorteil. Deutlich darunter sollte es nun nicht mehr gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Am Mittwoch dürfte es mit der Leitzinsentscheidung der Fed wichtige Impulse (in jedwede Richtung) für den gesamten Edelmetallbereich geben…Oberhalb von 1.800 US-Dollar stünde die Tür sperrangelweit offen.