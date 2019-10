Na immerhin… die Analysten von Warburg Research glauben bei der Daimler Aktie zwar weiter nicht an Kurssprünge, heben ihr Kursziel dennoch von 51 Euro auf 53 Euro an. Damit liegt man in der Nähe des aktuellen Aktienkurses, der für den Autobauer gegen Montagmittag mit 54,00 Euro (+2,12 Prozent) notiert wird. Daimlers Quartalszahlen seien solide und der Mittelzufluss stark ausgefallen, resümieren die Analysten. Allerdings warnt man ...