Ölpreise sinken leicht nach starken Gewinnen der Vorwoche

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gegangen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Montagmittag wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 61,86 US-Dollar gehandelt. Das waren 15 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 15 Cent auf 56,51 Dollar.

Trotz der leichten Abschläge bewegen sich die Ölpreise in der Nähe ihrer einmonatigen Höchststände. Besonders in der vergangenen Woche hatten die Erdölpreise deutlich zugelegt. Grund war ein überraschender Rückgang der amerikanischen Rohölreserven. Hinzu kommt eine etwas weniger skeptische Marktsicht auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China.