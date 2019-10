Value-Aktien: Kurzfristiger Anstieg oder echte Sektor-Rotation?

"Seit der Finanzkrise von 2008 haben die Zentralbanken unermüdlich Geld in das Finanzsystem gepumpt und damit die Zinssätze nach unten getrieben. An dieser Politik dürfte sich angesichts des zuletzt weltweit schwachen Konjunkturausblicks zunächst wenig ändern. Für eine mögliche Umschichtung des Depots weg von Wachstumstiteln hin zu Value-Aktien kann die Zentralbankenpolitik also kaum als Erklärung herangezogen werden.

Warum sollten wir also annehmen, dass Value-Aktien ein langfristiges Aufwärtspotenzial haben?