US-Anleihen geben zu Handelsbeginn nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Die festverzinslichen Wertpapiere wurden durch Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie beim Brexit belastet.

US-Präsident Donald Trump hatte in Washington vor Reportern gesagt, dass die USA in den Handelsgesprächen dem Zeitplan voraus seien. In diesem Umfeld reagierten die Anleger risikofreudig, was sich in einem Anstieg wichtiger US-Aktienindizes auf Rekordhochs zeigte. Im Gegenzug waren die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt.