Wer sich die Kursbewegungen der Wirecard Aktie vom Donnerstag, Freitag und Montag anschaut, wird das Papier kaum wiedererkennen. Es gibt aktuell, wenige Tage bevor das Unternehmen am 6.11. Seine Quartalszahlen präsentiert, kaum noch Schwankungsbreite bei der sonst so volatilen Fintech-Aktie. Am Donnerstag pendelten die Aktienkurse von Wirecard zwischen 115,00 Euro und 117,15 Euro, am Freitag zwischen 114,40 Euro und 116,10 Euro und ...