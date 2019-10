NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag wieder mehrheitlich zu Rekorden aufgeschwungen. Dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang es immerhin, erneut die Hürde von 27 000 Punkten zu überwinden. Auftrieb gaben Aussagen des US-Präsidenten zum Verlauf der Handelsgespräche mit China. Donald Trump hatte vor Journalisten gesagt: "Wir sind dem Zeitplan voraus." Das stimmte die Anleger optimistisch.

Neben Trumps Kommentar zum Verlauf der Gespräche mit China stehen im Wochenverlauf weitere wichtige Neuigkeiten an. Neben der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison und zahlreichen Konjunkturdaten wird die US-Notenbank in den Blick rücken. Am Mittwoch dürfte die Fed die nächste Zinssenkung bekanntgeben, wie mehrheitlich gehofft wird.

Bevor der Technologie-Gigant Alphabet an diesem Montag nachbörslich Quartalszahlen vorlegt und Apple und Facebook am Mittwoch folgen, standen zunächst die Papiere von Microsoft im Blick. Sie sprangen an der Dow-Spitze um 2,6 Prozent hoch, denn der Softwarekonzern hatte im Wettbewerb um einen Cloud-Computing-Auftrag des US-Verteidigungsministeriums den Konkurrenten Amazon ausgestochen. Amazon büßten an der Nasdaq zugleich 0,3 Prozent ein.

Walgreens gewannen im Dow 0,8 Prozent. Der Pharmagroßhändler und Apothekenkonzern hatte auf bereinigter Basis besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal verzeichnet. Auch die Aussagen zur Verschärfung des Kostensenkungsplans kamen gut an.

AT&T rückten im S&P 100 um 4,6 Prozent vor. Der US-Telekom- und Medienkonzern hatte mit seinem Quartalsbericht auch eine Reihe von ambitionierten Finanzzielen für die nächsten drei Jahre angekündigt. Der Online-Musikdienst Spotify meldete einen unerwartet hohen Anstieg seiner aktiven Nutzer, was die Aktie des Streaminganbieters um 14 Prozent nach oben katapultierte.

Um knapp 30 Prozent auf 127,68 US-Dollar sprangen die Anteile von Tiffany & Co hoch. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH bestätigte Medienberichte, denen zufolge er mit dem US-Juwelier eine Übernahme sondiert hat. Laut Analyst Guillaume Gauvillé von der Credit Suisse ist eine Tiffany-Aktie jedoch deutlich mehr wert als die von LVMH gebotenen 120 US-Dollar./ck/he