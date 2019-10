Mit dem neuen Europa/Österreich Bonus&Sicherheit-Zertifikat können Anleger in den nächsten sechs Jahren auch bei deutlich nachgebenden Indexständen zu einer Jahresbruttorendite von drei Prozent gelangen.

Auch das aktuell zur Zeichnung angebotene RCB-3% Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2-Zertifikat, dessen Renditechancen von der zukünftigen Wertentwicklung des europäischen Blue-Chip-Index EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) und des österreichischen ATX-Index (ISIN: AT0000999982) abhängt, gehört dieser interessanten Produktgruppe an, mit denen Anleger auch bei schwächer werdenden Aktienmärkte zu positiver Rendite gelangen können.

Da die anhaltende Zinsflaute wohl noch länger andauern wird, empfehlen zahlreiche Anlegeexperten vernünftigerweise nach wie vor, in den Aktienmarkt zu investieren. Privatanleger auf der Suche nach Renditen, die den Kaufkraftverlust des Kapitals überkompensieren sollen und die das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktien- oder Indexinvestments abschwächen wollen, steht eine Vielzahl von Strukturierten Anlageprodukte zur Verfügung, mit denen auch bei stagnierenden und fallenden Notierungen von Aktien oder Aktienindizes positive (Seitwärts)renditen erzielt werden können.

3,00% Jahresrendite, 51% Sicherheitspuffer

Die am 8.11.19 festgeschriebenen Schlussstände des EuroStoxx50- und des ATX-Index werden als Startwerte für das 3% Europa/Österreich Bonus&Sicherheit-Zertifikat fixiert. Unabhängig vom Kursverlauf der beiden Aktienindizes erhalten Anleger an den im Jahresabstand festgesetzten Kuponterminen (erstmals am 11.11.20) Zinszahlungen von 3 Prozent gutgeschrieben.

Am Laufzeitende (11.11.24) wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt, wenn keiner der beiden Indizes während des Beobachtungszeitraumes, der sich vom 11.11.19 bis zum 6.11.24 erstreckt, die bei 49 Prozent des Startwertes liegende Barriere berührt oder unterschritten hat.

Berührt oder unterschreitet einer der beiden Indizes innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann wird dieses Zertifikat gemäß der prozentuellen Wertentwicklung des Index mit der schlechteren Performance – maximal mit 100 Prozent – zurückbezahlt.

Das RCB-3% Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2-Zertifikat, fällig am 11.11.24, ISIN: AT0000A2APC0, kann noch bis 7.11.19 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem neuen Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2-Zertifikat können Anleger in den nächsten fünf Jahren bei einem bis zu 51-prozentigen Rückgang des EuroStoxx50- und des ATX-Index eine Jahresbruttorendite von 3 Prozent erwirtschaften.