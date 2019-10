In Sachsen wird ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss aufklären, ob und wie die Landesregierung Einfluss auf die Zulassung der AfD-Wahlliste für die Wahl am 1. September genommen und sich in die Entscheidung der Landeswahlleiterin eingeschaltet hatte. Am 31. Oktober wird die AfD-Fraktion in Dresden den entsprechenden Antrag auf Einsetzung eines Ausschusses stellen. Da die AfD-Fraktion – die

Der Beitrag Sachsen: Untersuchungsausschuss wegen versuchter Wahl-Manipulation kommt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.