Wirecard – die beste Idee für Optimisten

Was sollen wir mit Wirecard tun, was ist bei der Aktie los? Dies ist eine der meist gestellten Fragen in den letzten Tagen bei uns. Antwort – wir haben das beste Produkt für Sie gefunden und zwar wirft dies in den nächsten 6 Monate eine Rendite ab, von der man sonst im DAX nur träumen kann. Wir stellen es Ihnen heute im Turbo-Dienst vor. Denn es ist auch eine prima Alternative zum Turbo und sogar besser. Dazu beachten Sie bitte – die Volatilität in Wirecard kollabiert gerade. Dennoch bleibt natürlich das GAP-Risiko ebenso wie die Möglichkeit, dass WDI selbst etwas Beruhigendes aus dem Hut holt. Und dann warten da noch Quartalszahlen. Alles wie gewohnt in den nächsten Tagen bei uns.