BITCOIN SCHIESST DURCH DIE DECKE!

Kursexplosion im Bitcoin. Chinesischer Staatspräsident hat zur stärkeren Entwicklung der Blockchain-Technologie aufgerufen.

Totgesagte leben bekanntlich länger. Vergangene Woche sah es nach dem Bruch der Marke von 7.700 US-Dollar noch danach aus, als würde Bitcoin einen heißen Herbst bevorstehen. Doch über das Wochenende fand eine regelrechte Kursexplosion in der nach der Marktkapitalisierung weltgrößten Kryptowährung statt. Der Bitcoin konnte seit Freitag um über 2.000 US-Dollar zulegen und knapp 30 Prozent an Wert gewinnen. Gegen 17:15 Uhr MEWZ notiert BTC bei 9.357 US-Dollar je Coin. Als möglicher Grund für die fulminante Rally werden die positiven Äußerungen von Chinas Präsident Xi Jinping genannt, der am Freitag zu einer stärkeren Entwicklung von Blockchain-Technologie aufgerufen hatte. Zwar erwähnte er nichts von Kryptowährungen. Jedoch reichte dies aus, um die Kurse in den digitalen Währungen durch die Decke schießen zu lassen. Aus charttechnischer Sicht prallte der Bitcoin vergangene Woche exakt auf seinem 61,8 Prozent Fibonacci-Retracement-Level vom Tief 14. Dezember 2018 und Jahreshoch vom 26. Juni 2019 ab. Dazu durchbrach BTC seine seit dem Juni-Hoch verlaufende Abwärtstrendlinie. Sollte dieser Ausbruch keine Bullenfalle darstellen könnte die nun gestartete Rally bis auf die Jahreshochs bei 13.831 US-Dollar weitergehen. Bei einem Fehlausbruch sind Abgaben bis zum Tief der letzten Woche bei 7.251 US-Dollar möglich.

Haftungsausschluss:

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.