30. Oktober: Weltspartag wird zum Ereignis für Kinder und Nostalgiker

Der Weltspartag soll den Gedanken des Sparens fördern. Banken nutzen ihn neben der Kundenaufklärung traditionell vor allem für Werbung in eigener Sache. Allerdings hat der Tag in der öffentlichen Wahrnehmung hierzulande stark an Bedeutung eingebüßt.Nur noch wenige Deutsche hängen am Weltspartag. Das ist Ergebnis einer Studie aus dem Hause Yougov. Anlässlich des anstehenden Weltspartags, der hierzulande am 30. Oktober begangen wird, hat das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Anfang Oktober mehr als 2.000 deutsche Erwachsene online befragt.Demnach besuchen rund 4 Prozent der Befragten jedes Jahr an dem Tag eine Bankfiliale. 7 Prozent tun das zumindest oft. Generell etwas häufiger suchen Familien mit Kindern dann ihr Geldinstitut auf. Von den...