MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. Während in Ungarn und Russland Verluste verbucht wurden, legte die Börse in Polen zu. In Tschechien blieben die Handelssäle feiertagsbedingt geschlossen.

Der RTSI Index in Moskau sank um 0,65 Prozent auf 1411,92 Punkte. Am Freitag allerdings war er noch auf den höchsten Stand seit Anfang 2014 gestiegen.