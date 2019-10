WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag im Zug einer freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten weltweit mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Der ATX stieg 1,11 Prozent auf 3189,37 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mai. Die anderen europäischen Börsen legten zum Start in die Woche größtenteils zu. Der Leitindex für die Wiener Börse konnte jedoch mit Abstand größere Gewinne verbuchen.

Bestimmendes Thema war am Montag erneut der Brexit. Die verbleibenden EU-Staaten haben einem erneuten Aufschub des EU-Austritts zugestimmt. Unterdessen wird im britischen Parlament über Neuwahlen entschieden. Zur Wochenmitte steht darüber hinaus eine Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) an, für die eine weitere Senkung des Leitzinsbandes erwartet wird.