Zumindest die Vertreter der selbsternannten demokratischen Parteien – also Kommunisten, Sozialisten und Linkschristen – waren sich einig: Die „hohe“ Wahlbeteiligung an den Wahlen vermittelt Glücksgefühle. Tatsächlich allerdings sollte man die Kirche im Dorf lassen. 64,9 Prozent der wahlberechtigten Thüringer haben an der Abstimmung teilgenommen. Das bedeutet auch: Nicht einmal zwei Drittel der Bürger halten Wahlen

Der Beitrag Nach der Landtagswahl in Thüringen: Wahlsplitter erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.