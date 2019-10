Der Telekommunikationsanbieter AT&T markierte Mitte 2016 sein finales Jahreshoch bei 43,89 US-Dollar, anschließend schwenkte der Wert in einen mehrjährigen Abwärtstrend ein und setzte bis Dezember letzten Jahres auf ein Niveau von 26,80 US-Dollar zurück. Nach volatilen Hin und Her gelang es schließlich im Frühjahr eine inverse SKS-Formation erfolgreich aufzulösen und Kurspotenzial zunächst an das Ziel der Formation bei 35,50 US-Dollar freizusetzen. Dieses Niveau wurde in den letzten Monaten jedoch dynamisch überwunden und führte die Aktie bis knapp an die Kursmarke von 39,00 US-Dollar und somit den seit 2016 bestehenden Abwärtstrendkanal aufwärts. Im heutigen Handel versucht sich AT&T an einem Sprung über die Mehrfachhürde, im Erfolgsfall könnten weitere Kursgewinne auf Anleger warten und mittelfristig entscheidende Kaufimpulse freisetzen.