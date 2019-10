Deutsche Post: Das sieht sehr konstruktiv aus

Nachdem die Aktie der Deutschen Post in der Vorwoche das Hoch vom 13. September bei 31,21 Euro überwinden konnte, kannte der Kurs zunächst kein Halten mehr. In einer steilen Aufwärtsbewegung stieg der Wert bis zum Donnerstag auf 32,35 Euro an. Seitdem fällt die Aktie leicht wieder zurück.

Sucht man nach dem Grund für diese Schwäche, die derzeit mehr eine vornehme ... Weiterlesen