London (www.aktiencheck.de) - Wie zu erwarten, hat Alberto Fernández die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewonnen und wird am 10. Dezember vereidigt, so Uday Patnaik, Head of Emerging Market Debt bei Legal & General Investment Management (LGIM).Fernández habe mit 48 Prozent der Stimmen gegenüber Macri mit einem Stimmenanteil von 40,5 Prozent gewonnen. [ mehr