Schlote Holding kündigt Anleihe-Emission mit 6,75 Prozent Zinsen an

Der Automobil-Zulieferer Schlote Holding will eine Anleihe im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt platzieren. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe, die bei halbjährlicher Zahlung mit 6,75 Prozent pro Jahr verzinst werden und über fünf Jahre laufen soll, beginnt am 11. November. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung endet die Frist am 19. November. Ab dem 21. November soll das Wertpapier dann im Freiverkehr der ...