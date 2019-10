NEL ASA: Wie geht es jetzt weiter?

Die NEL Aktie hat sich in den letzten Handelstagen eher verhalten gezeigt und auch in der neuen Woche sieht es zunächst nach einem schwachen Start aus. Der Kurs der Aktie gibt gleich zu Beginn des Handelstages ab und verliert deutlich. Der Aufschwung der letzten Tage an den weltweiten Börsen ist damit an der NEL Aktie vorbeigegangen. Aber immerhin der bisherige Jahresgewinn ... Weiterlesen