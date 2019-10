Fun mit ON: Daytrade nach Bullenflagge wie aus dem Lehrbuch

Auch wenn die Earnings keineswegs bombastisch waren, ist die Aktie nach oben geschossen. Als Ursachen werden genannt, dass ein Rechtsstreit wohl glimpflicher als befürchtet ausgegangen ist und dass das Management die Erwartungen nach oben geschraubt hat.

Rückblick: Minus 6,7 Prozent in den vergangenen 6 Monaten sind für Aktionäre eher enttäuschend. Auch die Quartalszahlen, die am Montag vor Börsenbeginn veröffentlicht wurden, waren keineswegs berauschend. Trotzdem startet die Aktie mit einem deutlichen Plus in den Tag.

Chart vom 28.10.2019 Kurs: 21,20 USD Meine Expertenmeinung zu ON

Meinung: Auch wenn die Earnings keineswegs bombastisch waren, ist die Aktie nach oben geschossen. Als Ursachen werden genannt, dass ein Rechtsstreit wohl glimpflicher als befürchtet ausgegangen ist und dass das Management die Erwartungen nach oben geschraubt hat. Quelle: https://www.fool.com/investing/2019/10/28/why-on-semiconductor-stock-p .... Die Konsolidierung nach dem Gap war jedenfalls sehr einladend für einen Daytrade bei ratgeberGELD.at. Dieser hat uns einen großen Spaß bereitet, da sich nach den Ausbruch brav am 9er-EMA orientierte.

Details zum Setup: Einstieg: 20.78 USD, Stopp Loss bei 20.49 USD 1. Gewinnmitnahme: 20.88 USD 2. Gewinnmitnahme: 20.94 USD Aussicht:

BULLISCH Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ON.

