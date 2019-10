flatex Morning-news Gold

Im Vorfeld des FOMC-Meetings und des für den Mittwoch anstehenden Zinsentscheids der Fed, kippte Gold noch einmal gen Süden weg. Dies könnte aber hauptsächlich an der hervorragenden Performance des Aktienmarktes liegen. Vor allem in den USA liefen die führenden Indizes bestens und die Technologiebörse NASDAQ mit dem NASDAQ100, sowie der S&P500 konnten sogar neue Rekordstände erreichen. In solchen Zeiten trennen sich Marktteilnehmer vom sicheren Hafen namens „Gold“, den sie zuvor in Zeiten des USA-China-Handelskonflikts und des Brexit-Risikos angesteuert hatten. Der Brexit scheint bis Ende Januar 2020 vertagt und auch zwischen Washington und Peking könnte auf dem APEC-Gipfel ein Deal anstehen. Das treibt die Aktienmärkte und führt zu glanzlosen Zeiten bei den Edelmetallen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 01. Oktober 2019 bei 1.459,15 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 03. Oktober 2019 bei 1.519,68 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.505/1.520/1.534/1.543 und 1.557 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen hingegen wären bei 1.482/1.473/1.459 und 1.445 US-Dollar auszumachen.





flatex-select

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MF7AC73 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...