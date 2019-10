Wenn Sie gerade auf der Suche nach spannenden, langfristigen und dividendenstarken Rohstoff-Dividendenaktien sind, geben Sie nun fein Acht!

selten gab es so klare Anzeichen für eine bevorstehende Preisexplosion im Rohstoff-Markt, wie heute. Selten war das Gewinn-Potenzial für Anleger so gigantisch.

Nach einer schwierigen Phase haben sich Rohstoff-Produzenten an der Börse wieder zurückgemeldet.

Eine erste spannende Rohstoff-Dividendenaktie ist die von Caledonia Mining (WKN: A2DY13).

Caledonia beschließt vierteljährliche Dividende von 6.875 US-Cent pro Quartal

Caledonia Mining ist ein Goldproduzent mit Fokus auf das südliche Afrika. Das größte Kapital Caledonias ist eine 49%ige Beteiligung an einer laufenden Goldmine in Simbabwe ("Blanket Mine"). Im November 2018 gab Caledonia bekannt, dass es einen rechtsverbindlichen Kaufvertrag unterzeichnet hat, um seinen Anteil an der Blanket Mine auf 64% zu erhöhen, vorbehaltlich unter anderem der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Die Strategie Caledonias zur Maximierung des Shareholder Value beinhaltet eine vierteljährliche Dividendenpolitik, die der Verwaltungsrat schon 2014 beschlossen hat. Es wird erwartet, dass die derzeitige Dividende von 27,5 US-Cent pro Jahr, die in gleichen Quartalsraten gezahlt wird, beibehalten wird.

Die Aktien von Caledonia sind an der NYSE American (Symbol: CMCL) und an der Toronto Stock Exchange (Symbol: CAL) notiert, und die Verwahrungsinteressen der Aktien werden an der Londoner AIM (Symbol: CMCL) gehandelt.

Zum 30. Juni 2019 verfügte Caledonia über liquide Mittel von rund 7,9 Millionen US-Dollar.

Caledonia plant, die Produktion der Blanket Mine von 54.511 Unzen Gold im Jahr 2018 auf etwa 75.000 Unzen im Jahr 2021 und etwa 80.000 Unzen im Jahr 2022 zu erhöhen; die Zielproduktion der Blanket Mine für 2019 liegt zwischen 50.000 und 53.000 Unzen.

Caledonia erwartet, seine Ergebnisse für das Quartal um den 14. November 2019 zu veröffentlichen.

Osisko zahlt 20. Quartalsdividende in Folge

Eine zweite spannende Rohstoff-Dividendenaktie ist die Aktie von Osisko Gold Royalties Ltd (WKN: A115K2).

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen hält.

Das Portfolio von Osisko ist durch seine 5% NSR-Lizenzgebühr in der Canadian Malartic Mine verankert, der größten Goldmine Kanadas.

Zum 31. Juli 2019 waren 142.971.526 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Osisko besitzt auch ein Portfolio von öffentlich gehaltenen Rohstoffunternehmen, darunter eine 32,6%ige Beteiligung an Barkerville Gold Mines Ltd., eine 16,6%ige Beteiligung an Osisko Mining Inc. und eine 19,9%ige Beteiligung an Falco Resources Ltd.