John Crudele gehört zu den langjährigen Beobachtern der Wall Street, denn er begann seine Karriere in den frühen 1980er Jahren für Reuters als Journalist. In seiner aktuellen Kolumne in der New York Post geht es um die gefährlichen Eisberge, die diese Woche auftauchen könnten.

Nachdem Mario Draghi in der vergangenen Woche seine letzte EZB-Sitzung mit unveränderten Zinsen beendete, tagt in den USA am Dienstag und Mittwoch die Fed. Es wird mit einer Leitzinssenkung gerechnet. Während viele Experten davon ausgehen, dass es die letzte Kürzung für dieses Jahr sein könnte, meint Crudele, dass es mehr als eine Kürzung geben könnte. Alternativ macht er das Szenario auf, dass, wenn es keine weitere Senkung geben sollte, dann die Fed womöglich andere Maßnahmen ergreifen wird. "Und wenn die Fed keine Zinssenkungen will, dann geht sie zur Alternative über: Ein aggressives Streben nach mehr quantitativer Lockerung, die sie kürzlich wieder aufgenommen hat", so Crudele.