Interessiert das noch jemand, was am Sonntag war? Kaum ein Ereignis der letzten Monate ist wohl so schnell so kaputt geschrieben und gefilmt worden, wie die Wahl in Thüringen, die zuvor von den Etablierten aus Politik, Medien, Kirchen und Gewerkschaften auf eine Weise zur Schicksalswahl Deutschlands erklärt wurde. Nun also der nur noch lauwarme Nachtkaffee

Der Beitrag Plasberg jammert: „Das Thema hat Frau Hermenau reingebracht!“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.