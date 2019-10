Neue Rekorde an den Börsen?

Die Voraussetzungen sind vor allem zinsseitig und wirtschaftlich erfüllt:

Die Zinsen sind und bleiben sowohl in der EU wie auch in den USA auf niedrigem Niveau. In der EU sogar auf niedrigstem Niveau. Die Geldmenge wächst in der EU und in den USA weiter. Mehr Geld bedeutet auch, dass die Nachfrage an den Aktienmärkten steigen wird. Die Zyklik ist bestens, denn jetzt haben die stärksten Monate begonnen. Schließlich sind die Biotechnologie-Unternehmen in sehr guter Verfassung. Sie können auch hier weiterhin investieren – oder „neu“.

Zinsen: Keine Änderung

Der erste Aspekt sind die niedrigen Zinsen. An dieser Ausgangssituation hat sich nichts geändert. Sie können davon ausgehen, dass die Märkte in den kommenden Tagen und Wochen weiter auf ein niedriges Zinsniveau setzen können. ... Weiterlesen