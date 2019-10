Endor startet weiter durch

Es ist gerade einmal gut zwei Wochen her, dass wir unsere Kaufempfehlung zu Endor erneuert und den Stoppkurs nachgezogen hatten. Und eigentlich ist es auch nicht üblich, dass wir Micro Caps derart engmaschig covern wie den Hersteller von Lenkrädern und Pedalen für Spielekonsolen – immerhin ist dies bereits der vierte Beitrag seit Juli.

Aber die Landshuter haben sich unsere Aufmerksamkeit trotz einer Marktkapitalisierung von nur gut 40 Mio. Euro verdient. Nachdem sie am 17.10. ihre Q3-Umsatzzahlen veröffentlichten, konnte die Aktie (22,60 Euro; DE0005491666) ihren Wert in der Spitze um ein Drittel steigern. Am Freitag (25.10.) setzten erste Gewinnmitnahmen ein.

Dank des boomenden E-Sports ist die Nachfrage nach den Endor-Produkten ungebrochen hoch. Im Q3 verdoppelte sich der Umsatz auf 9,7 Mio. Euro. Von Januar bis September stieg er um 79% auf 26,4 Mio. Euro.