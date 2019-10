Ein schneller Blick auf die Charttechnik der Infineon Aktie, die in den letzten Tagen bullishes Schwung aufgenommen hat. Binnen vier Tagen ging es für den DAX-notierten Chiphersteller von 15,978 Euro auf gestern in der Spitze erreichte 18,136 Euro nach oben. Nicht weit darunter liegt der gestrige Schlusskurs (18,104 Euro, +2,97 Prozent), während sich aktuelle Indikationen am Dienstagmorgen wieder nach oben orientieren und um ...