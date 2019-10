Der Deutsche Aktienindex hat einen guten Sprint hinter sich. Daher wäre es nicht ungesund, wenn die Kurse jetzt erst einmal wieder etwas zurückkommen. Nach dem gestrigen neuen Jahreshoch legt der Markt heute auch zunächst den Rückwärtsgang ein, aber alles im Rahmen. Aus technischer Sicht zeigen sich bislang keine Umkehrsignale. Die Ampeln stehen damit weiter auf grün.

Der Industrie in den USA geht es dagegen weiterhin schlecht. Die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes für das gesamte Wirtschaftswachstum hat allerdings abgenommen. Bis jetzt ist auch kein Übertritt der Schwäche in der produzierenden Industrie in die gesamte Wirtschaft zu spüren. Anleger werden daher auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag achten, um Hinweise darauf zu erhalten, ob das auch noch weiter gilt.

