Konsum bleibt Stützpfeiler für US-Wirtschaft

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA ist die Verbraucherstimmung in den vergangenen Monaten per saldo zwar nicht weiter gestiegen, hat sich aber auf einem historisch hohen Niveau eingependelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der in den Umfragen geäußerte Optimismus der Konsumenten signalisiere, dass die Ausgabenneigung mit Blick auf die stabile Lage am US-Arbeitsmarkt wohl vergleichsweise hoch bleibe und der Konsum auch im laufenden Jahr ein wichtiges Standbein für die US-Wirtschaft darstelle. [ mehr