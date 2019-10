Die Semper idem Underberg AG bietet derzeit eine neue Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro an. Die Emission erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 sowie 2014/2021. Die Umtauschfrist läuft noch bis 6. November 2019. Neuzeichner können die Anleihe ab dem 7. bis 12. November 2019 zeichnen. Mit Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG, sprechen wir über die Transaktion sowie die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft.

Für Investoren, die Sie noch nicht kennen: Stellen Sie doch bitte kurz das Geschäftsmodell der Semper idem Underberg AG vor.

Die Semper idem Underberg AG ist ein führendes, konzernunabhängiges, deutsches Premium-Spirituosenhaus mit einem breit diversifizierten Portfolio und einer über 170-jährigen Historie. Unsere Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ haben die deutsche Marktführerschaft in ihrem jeweiligen Segment inne. Darüber hinaus verfügen wir u.a. mit XUXU, Grasovka, Bar- und Fruchtsirupen von Riemerschmid sowie Sangrita über weitere bekannte Eigenmarken. Ergänzt wird unser Portfolio um erfolgreiche Distributionsmarken, wie Amarula, Southern Comfort und seit Juli 2019 durch das Sortiment aus dem Hause BOLS.

Wie steht es um den Markt für Premium-Spirituosen? Können Sie uns einen Einblick geben?

Das Marktumfeld für Spirituosen ist in den letzten Jahren weitestgehend stabil gewesen. Mit 5,4 Litern pro Kopf und Jahr ist Deutschland der größte Markt für Spirituosen in Europa. Gleichzeitig sehen wir eine zunehmende Premiumisierung, also einen Trend hin zu hochwertigen Marken, der unserem Geschäftsmodell natürlich entgegenkommt. Gleiches gilt für das Wachstum in der Gastronomie-Szene, das durch neue Trends getrieben wird.

Wie hat sich Ihr Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt?

In den vergangenen fünf Jahren haben wir die Strukturen innerhalb der Underberg Gruppe deutlich gestrafft und durch interne Optimierungen erfolgreich konsolidiert und unsere „Corporate Fitness“ deutlich verbessert. Für das laufende Geschäftsjahr haben wir die Bereiche Produktinnovationen und -variationen, Gastronomie sowie die Internationalisierung unserer Eigenmarken durch umfangreiche Wachstumsinvestitionen erfolgreich gestärkt. Die Ergebnisse werden wir in den kommenden Geschäftsjahren sehen.

Können Sie uns Ihre wichtigsten aktuellen Geschäftszahlen nennen?

Das letzte Geschäftsjahr war eines der besten, seit ich für die Semper idem Underberg AG tätig bin. Auf Konzernebene haben wir ein Umsatzwachstum um 4,5 Mio. Euro auf insgesamt 129,9 Mio. Euro erzielt. Bereinigt um einmalige Sondereffekte liegt unser EBITDA bei 16,7 Mio. Euro und damit rund 2,2 Mio. Euro bzw. mehr als 15 % über Vorjahr. Unsere EBITDA-Marge beträgt rund 13 %. Das Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA haben wir durch Rückführung der Verschuldung und Verbesserung des EBITDA deutlich von 5,1 auf 4,1 verbessern können. Zum Ende der Berichtsperiode lagen unsere liquiden Mittel bei 23,9 Mio. Euro, die uns weitere Investitionen in Wachstum, Innovation, Produktion und Digitalisierung erlauben.

Sprechen wir nun einmal über Ihre Neuemission. Mit welchen Konditionen ist die neue Underberg-Anleihe 2019/2025 versehen?

Unsere neue Anleihe 2019/2025 mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger und soll im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden. Der Zinssatz wird in einer Spanne zwischen 4,00 % und 4,25 % liegen. Die Transaktion umfasst ein Umtauschangebot inklusive Mehrerwerbsoption für unsere bestehenden Gläubiger der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 sowie ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung.

Wann wird der endgültige Zinssatz festgelegt?

Der Zinssatz wird voraussichtlich am 12. November 2019, also nach Ende der Zeichnungsfrist, innerhalb der Spanne zwischen 4,00 % und 4,25 % festgelegt.

Stichwort Umtauschangebot: Was sind hier die Eckdaten?

Wie bereits gesagt, haben alle Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 bzw. 2014/2021 die Möglichkeit, ihre Anteile in unsere neue Anleihe 2019/2025 umzutauschen. Das Verhältnis ist hier 1:1. Darüber hinaus erhalten sie für jede umgetauschte Anleihe einen Barausgleich in Höhe von 15,00 Euro je Anteil der Anleihe 2015/2020 und 27,50 Euro je Anteil der Anleihe 2014/2021 – zuzüglich der jeweils fälligen Stückzinsen.

Darüber hinaus haben unsere bestehenden Anleihegläubiger natürlich die Möglichkeit, über eine Mehrerwerbsoption zusätzliche Stücke der Anleihe 2019/2025 zu zeichnen.

Und wieso sollten bestehende Gläubiger ihre Anleihen tauschen?

Nach erfolgreicher Emission unserer neuen Anleihe planen wir die Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 kurzfristig zu kündigen. Mit dem Umtausch in die Anleihe 2019/2025 sichern sich unsere Anleihegläubiger also neben der gerade erwähnten Umtauschprämie zudem für weitere sechs Jahre eine attraktive Verzinsung in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Und das bei einem Unternehmen wie der Semper idem Underberg AG, die sich seit 2011 als verlässlicher Anleiheemittent am Kapitalmarkt etabliert hat.

Welche Sicherheiten bieten Sie den Investoren bei der neuen Anleihe? Gibt es frühere Rückzahlungsoptionen seitens der Emittentin?

Die Anleihe 2019/2025 ist mit den gleichen Schutzrechten ausgestattet wie unsere bisherigen Anleihen. Darunter Drittverzug, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel und Veräußerungsbeschränkungen. Ab 19. November 2021 haben wir als Emittentin außerdem die Möglichkeit, die Anleihe vorzeitig zu einem Kurs von zunächst 102 % zu kündigen.

Wie werden Sie den Emissionserlös einsetzen?

Den Emissionserlös werden wir vor allem für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 einsetzen.

Zum Schluss: Was bietet die Semper idem Underberg AG als Anleiheemittent, was andere Emittenten nicht bieten?

Mit der Underberg-Anleihe 2019/2025 investieren Anleihegläubiger in einen verlässlichen Partner am Kapitalmarkt. Alle fünf von uns bisher begebenen Unternehmensanleihen haben sich durch eine starke Sekundärmarktperformance ausgezeichnet. Wir bieten sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern im anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit einer Verzinsung zwischen 4,00 % und 4,25 % p.a.



Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG,