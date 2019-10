---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation



Frankfurt, 29. Oktober 2019



Ältester deutscher ETF-Dachfonds wird nachhaltig



* Nachhaltige Investmentphilosophie der La-Française-Gruppe auf Veri ETF-Dachfonds übertragen.



* Nachhaltige ETFs machen aktuell über 74 Prozent des Fonds aus.

* Ausführliche Backtests zeigen eine verbesserte Risiko-Rendite-Struktur durch den Einsatz von nachhaltigen ETFs.



Als engagierter Vermögensverwalter setzt La Française in der gesamten Gruppe eine globale Strategie für nachhaltige Investments um. Dieses Engagement in ihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot setzt das Fondsmanagement der La Française Asset Management GmbH aus Frankfurt nun auch beim deutschen Pionier der ETF-Dachfonds um. Der Veri ETF-Dachfonds (DE0005561674, DE000A0MKQH3 und DE000A0MKQL5), der vor nunmehr 11 Jahren an den Start ging, setzt sich ab sofort überwiegend aus nachhaltigen ETFs zusammen.

Mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses werden für jeden in Frage kommenden Markt die entsprechenden ETFs nach SRI und ESG-Kriterien gescreent. SRI steht für "Sustainable Responsible Investment", also eine nachhaltige Kapitalanlage. Dazu gehört beispielsweise der Ausschluss von Waffenproduzenten, Hersteller von Alkohol und Tabak, Atomenergieanbieter sowie Unternehmen aus den Bereichen Pornografie und Glückspiel. Darüber hinaus müssen innerhalb der ETFs weitreichend ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt werden, um im Analageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden.



Der Anteil des angelegten Vermögens in SRI/ESG-ETFs am gesamten ETF-Markt liegt aktuell noch bei rund 2%. Doch der Gesamtmarkt wächst rasant und gleichzeitig steigt die Nachfrage auf Investorenseite. Aktuelle Markteinschätzungen gehen davon aus, dass das Volumen nachhaltiger ETFs von 2018 von rund 25 Milliarden US-Dollar in den nächsten zehn Jahren um das Achtzehnfache auf 440 Milliarden US-Dollar wachsen wird.* Es ist zu erwarten, dass mit dem Volumenanstieg eine Vervielfachung des Produktangebotes einhergehen wird. Mittlerweise ist das Produktangebot an nachhaltigen ETFs so groß, dass eine aktive Auswahl auf Basis des hauseigenen Selektionsprozesses möglich ist. "Unser Ziel ist es, auf Basis des erprobten und langjährig angewandten Investmentprozesses des Veri ETF-Dachfonds Anlegern eine attraktive und breit aufgestellte Lösung aus unterschiedlichen nachhaltigen ETFs zu bieten", beschreibt Marcus Russ zuständiger Fondsmanager bei La Française Asset Management, die Portfoliostruktur.