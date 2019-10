Servicevalue-Studie: Das sind die 26 nachhaltigsten Versicherer und Finanzdienstleister

Das Marktforschungsinstitut Servicevalue hat in Kooperation mit Focus-Money die Nachhaltigkeit in der Finanzbranche untersucht. Wir stellen Ihnen die 26 als "sehr gut" ausgezeichneten Versicherer, Bausparkassen und Direktbanken vor.Servicevalue hat für Focus-Money 115 Finanzdienstleister – Bausparkassen, Direktbanken sowie unterschiedliche Versicherer - in Sachen ökologische und ethische Grundsätze unter die Lupe genommen. Die Forscher haben insgesamt 24.867 Kundenstimmen zu den untersuchten Unternehmen ausgewertet und dabei auf folgende fünf Aspekte geachtet:Ökonomische NachhaltigkeitSozial verantwortliches HandelnÖkologische NachhaltigkeitNachhaltige MitarbeiterorientierungNachhaltige Kundenorientierung.Die Kundenurteile je Unternehmen wurden auf...