Kann die Varta-Aktie nach der neuerlichen Anhebung der Gewinnprognose ihren Höhenflug weiter ausbauen, dann wird sich ein Investment in Lo0ng-Hebelprpduklte rentieren.

In den ersten neun Monaten 2019 beschleunigte der Batteriehersteller Varta seine hohe Wachstumsdynamik und hob die Prognose für das Gesamtjahr erneut an. In Kombination mit diesen guten Unternehmensnachrichten sorgte der Anstieg des Konzernumsatzes um 22 Prozent, der Anstieg des EBITDA um 66,5 Prozent, sowie die Verbesserung der EBITDA-Marke auf 6,9 Prozentpunkte dafür, dass die im SDAX-Index (ISIN: DE0009653386) gelistete Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) erstmals die 100-Euro-Marke überwinden konnte.

Kann sich die Aktie oberhalb von 94,80 Euro halten, dann könnte sich – laut Analyse von www.godmode-trader.de – Steigerungspotenzial auf 110 Euro eröffnen, das risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten optimal ausnutzen könnten.