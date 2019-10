Canaan Creative, ein führender Entwickler und Hersteller von Bitcoin- und Kryptowährungs-Mining-Technik, hat am Montag bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) einen Börsengang mit einem Volumen von bis 400 Millionen US-Dollar beantragt, so berichtet es die Nasdaq.

Das in China ansässige Unternehmen ist derzeit der weltweit zweitgrößte Entwickler und Hersteller von Bitcoin-Mining-Geräten. Sein Marktanteil soll bei 22 Prozent liegen. Der Marktführer ist Bitmain Technologies. Der dritte große Player aus China ist Yibang International. Yibang beantragte bereits zweimal einen IPO an der Hong Kong Stock Exchange, die beide Male abgelehnt wurden. Anders sieht es bei Bitmain aus, denn da hat das Unternehmen die IPO-Chance an der Hong Kong Stock Exchange verstreichen lassen, so Reuters (März 2019).

Canaan Creative wurde 2013 gegründet und soll innerhalb von zwölf Monaten - bis zum 30. Juni 2019 - einen Umsatz von 151 Millionen US-Dollar erzielt haben. Laut der Einreichung bei der SEC erwirtschaftete Canaan 2018 einen Umsatz von 394 Millionen US-Dollar bei einem Nettogewinn von 8,3 Millionen US-Dollar.

Es sei geplant, dass Unternehmen an der Nasdaq - unter dem Symbol CAN - zu listen. Credit Suisse, Citi, China Renaissance und CMBI sind die gemeinsamen Bookrunner der Transaktion.

Mit dem IPO könnte Canaan Creative zum ersten in China ansässigen Mining-Ausrüster mit Börsennotierung in den Vereinigten Staaten werden. Berichten zufolge hatte Canaan Creative bereits im Juli 2019 einen IPO-Antrag über 200 Millionen US-Dollar bei den US-Regulierungsbehörden eingereicht, so Cointelegraph.