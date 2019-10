Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte die Börsen-Oma: „Bei meinen großen Vorträgen in Wien und München war bei Diskussionsrunden die nachhaltige Geldanlage für Jung und Alt der große Themenschwerpunkt. Wer mit gutem Gewissen, also ethisch verantwortungsvoll Aktien, ETFs und Aktienfonds auswählt, schneidet keineswegs schlechter ab. Ganz im Gegenteil: Nachhaltige Geldanlagen erreichten 2018 und im laufenden Jahr Höchststände mit ansehnlich steigender Rendite. Es geht um weniger CO2-Ausstoß, Wasser- und Energieverbrauch, Tier-, Pflanzen- und Menschenwohl, gesellschaftliche Werte, umweltschützende Infrastruktur und Abfallverwertung. Insbesondere skandinavische Unternehmen sind Vorreiter im Hinblick auf erneuerbare Energie, Papier- und Holzverarbeitung als Ersatz für Kunststoffe, eigene Fischzucht statt Ausbeutung der Meere und Flüsse.“

Erst kürzlich stellte die Aktien-Millionärin BILDplus ihr Nachhaltigkeitsportfolio vor. Sie empfahl 20 aus ihrer Sicht nachhaltige Einzelaktien von Adidas bis VARTA. Alle empfohlenen Wertpapiere erzielten innerhalb von zehn Jahren mindestens ein zweistelliges Plus. Der Performance-Gewinner war VISA: Innerhalb von einem Jahrzehnt konnten sich Investoren über ein Plus von 1.250 Prozent freuen. VISA hat bei ESG/CSR-Ratings häufig sehr gut abgeschnitten. Bei CSRHub, der weltweit größten ESG- und Nachhaltigkeitsbewertungs- und Informationsplattform, erreicht der Zahlungsdienstleister einen CSR/ESG Score von 92 Prozent (100 Prozent wäre der höchste erzielbare Score).

Doch Achtung: Die Begriffe nachhaltige Geldanlagen, grüne Investments usw. sind in Deutschland bisher nicht gesetzlich geschützt. Eine einheitliche und klare Definition oder Mindestkriterien bestehen nicht. Deshalb sollten Anleger genau hinschauen. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) definiert nachhaltige Geldanlagen wie folgt: „Nachhaltige Geldanlagen ist die allgemeine Bezeichnung für nachhaltige Produkte und Anlagevehikel, die ökologische, soziale und Governance-bezogene Aspekte (ESG-Kriterien) explizit in ihren Anlagebedingungen berücksichtigen. Es beinhaltet eine explizite schriftlich formulierte Anlagepolitik zur Nutzung von ESG-Kriterien.“

Für nachhaltige Fonds gibt es bereits private Siegel, wie z. B. das ECOreporter-Siegel für Nachhaltige Geldanlagen oder das FNG-Siegel. Doch auch hier gilt, man sollte die ausgezeichneten Anlageprodukte mit den eigenen Ansprüchen auf Nachhaltigkeit abgleichen und sich die Methodik der Siegel genau anschauen. Denn jeder Anleger hat andere Ansprüche an die Nachhaltigkeit: Für den einen sind Investments in die Flugzeugbranche, einen bedeutenden CO2-Verursacher, in Ordnung, für andere womöglich nicht. Und natürlich gelten auch für nachhaltige Investments die grundlegenden Regeln der Geldanlage: Investieren Sie nur in Produkte, die sie verstehen! Und beachten Sie stets Rentabilität, Sicherheit und Liquidität der Anlageprodukte.

