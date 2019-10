Manz holt sich einen weiteren Großauftrag in der Batteriesparte. Das Volumen des neuen Auftrags wird auf 20 Millionen Euro beziffert. „ Der Auftragseingang für Anlagen zur Herstellung gewickelter Lithium-Ionen Batteriezellen für Consumer Electronics summiert sich damit in 2019 auf knapp 40 Millionen Euro”, so Manz am Dienstag.Zum Namen des Kunden macht die Gesellschaft zwar keine Angaben, doch es gibt eine interessante ...