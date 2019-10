FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittag bei 1,1082 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht bei 1,11 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1087 Dollar festgesetzt.

Auch die Bank of England habe mittlerweile darauf hingewiesen, dass die anhaltende Brexit-Unsicherheit eine Belastung für die Wirtschaft sei, die zu einem niedrigeren Inflationspfad führen könnte, schrieb Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Mit jeder Verschiebung erhöhe sich somit die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Konjunktur- und Inflationsbild der britischen Notenbank eintrübt und sie im Zuge dessen in Erwägung ziehen muss, die Zinsen zu senken.

Sonst halten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA zurück. In Washington beginnt die zweitägige Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Das Ergebnis will die Fed am Mittwochabend bekanntgeben. Es wird mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr gerechnet. An Konjunkturdaten stehen am Dienstag einige US-Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung an./jsl/bgf/fba