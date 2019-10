NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rally dürften es die US-Indizes am Dienstag zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start 0,1 Prozent tiefer auf 27 064 Punkte. Er bliebe damit über der Marke von 27 000 Punkten, über die er am Vortag nach einigen Tagen wieder zurückgekehrt war. Im Gegensatz zum S&P 500 und dem Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 war ihm am Montag aber keine neue Bestmarke gelungen.

Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets schielen die Anleger nun bereits auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank, von dem sie sich die dritte Zinssenkung in Folge versprechen. "Die Erwartungen an die Sitzung der US-Notenbank sind hoch", sagte sein CMC-Kollege Jochen Stanzl, der deshalb vor Enttäuschungspotenzial warnt. Die zweitägige Zinssitzung beginnt am heutigen Dienstag.