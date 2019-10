Nachdem Morphosys einen klinischen Fehlschlag in Studien mit dem Wirkstoff MOR106 melden musste, sah es zunächst nach einem massiven Kursverlust für die Biotech-Aktie aus. Diese fiel im frühen Handel am Dienstag zwar bis auf 90,65 Euro, doch im Anschluss konnte sich der TecDAX-Wert bis auf 96,25 Euro erholen. Am frühen Nachmittag werden 93,95 Euro (-3,39 Prozent) für den Anteilschein des Münchener Unternehmens notiert. Mit der ...