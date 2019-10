NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Immobilienmarkt sind die Preise im August zum ersten Mal seit einem Jahr zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Häuserpreise um 0,16 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten bereits mit einem Rückgang gerechnet. Die gedämpfte Lohnentwicklung habe die Kauflaune in Märkten wie Las Vegas oder New York gedämpft, hieß es zur Begründung.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Häuserpreise um weiterhin moderate 2,03 Prozent zu. Analysten hatten im Mittel mit einem Zuwachs um 2,1 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Preise um 2,0 Prozent gestiegen. Seit Anfang 2018 schwächt sich der Preisauftrieb am Immobilienmarkt beständig ab./la/bgf/mis