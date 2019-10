× Artikel versenden

Aktien Frankfurt Anleger nehmen nach der Rally eine kleine Auszeit

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es am Dienstag nach der jüngsten Kursrally erst einmal ruhig angehen lassen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,15 Prozent tiefer bei 12 922,03 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex mit 12 986 Punkten …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.