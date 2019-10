NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Am Markt wurde auf die schwach erwartete Börse verwiesen. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren war daher etwas stärker.

Neue Daten vom Immobilienmarkt spielten am Rentenmarkt keine größere Rolle. Allerdings werden im Handelsverlauf noch weitere Daten vom Häusermarkt und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht. Zudem beginnt die zweitägige Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Das Ergebnis will die Fed am Mittwochabend bekanntgeben. Es wird mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr gerechnet.

Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,65 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 3/32 Punkte auf 98 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 8/32 Punkte auf 98 13/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,32 Prozent./bgf/jsl/fba