AlleAktien.de: Wir wollen seit dem ersten Gründungstag von AlleAktien nur ein Ziel erreichen: Unseren Privatanlegern den größtmöglichen Mehrwert anbieten, und die besten Werkzeuge für eine langfristige, fundamentale Aktienanalyse. Wie gelingt das? Wir hören ganz genau auf das Feedback unserer Kunden.



Beispiel Podcast-Analysen: Vor circa einem Jahr haben wir immer öfters zu hören bekommen, dass unsere Analysen sehr ausführlich sind – und viel Zeit zum Lesen beanspruchen. Also haben wir begonnen, jede einzelne Analyse auch als Podcast aufzusprechen. Seitdem können die Leser unsere Analysen ganz bequem in ihren Alltag einbauen und bei der Fahrt zur Arbeit, beim Kochen oder im Fitnessstudio etwas für ihre finanzielle Bildung tun.

Besonders ausführliche fundamentale Aktienanalysen: Unsere Analysen unterscheiden sich deutlich von den Angeboten anderer Anbieter. Weniger Analysen – dafür maximal durchdacht & ausführlich: Bei uns gibt es jede Woche nur wenige Artikel. Die aber haben es in sich. Wir recherchieren mehrere Tage – an jeder einzelnen Analyse. Dadurch können wir das Unternehmen vollumfänglich durchleuchten und auf alle relevanten Punkte eingehen. Nur für langfristige Investoren gedacht: Wir verstehen uns als langfristige Investoren. Das kurzfristige Rauschen blenden wir bewusst aus. Wir fokussieren uns auf die langfristige Perspektive der Unternehmen.

wallstreet:online: Die Frage nach Ihren Top-Aktien-Empfehlungen liegt auf der Hand: Bei welchen Titeln sollten Anleger Ihrer Meinung nach aktuell zuschlagen, welche sollten aus dem Depot fliegen?



AlleAktien.de: In unseren Analysen sprechen wir eine persönliche Meinung aus, aber keine Empfehlung. Unser primäres Ziel ist die möglichst objektive Information. Doch ich kann Sie beruhigen: Es kommt immer wieder vor, dass nach einer ausführlichen und intensiven Analyse ziemlich viele Argumente für eine Aktie sprechen. Dann sprechen wir eine entsprechend positive Meinung und Einschätzung aus. Aktuell gefallen mir folgende Werte besonders gut:

Johnson & Johnson: Das weltgrößte Pharma-Unternehmen kommt auf eine Marktkapitalisierung von 340 Mrd. USD. Damit gleicht das Unternehmen fast schon einem Gesundheits-ETF. Die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens wird immer größer. Dafür sorgen Megatrends, also über Jahrzehnte anhaltende Trends. Die Lebenserwartung steigt weiter an. Der medizinische Fortschritt ermöglicht die Behandlung von immer mehr Krankheiten. In den aufstrebenden Ländern können sich immer mehr Menschen eine Gesundheitsversorgung auf dem westlichen Niveau leisten. Dazu kommt: Ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche. Ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch: Wieder gesund zu werden. An den Gesundheits-Ausgaben wird also zuletzt gespart. Entsprechend gut ist das Unternehmen durch die Finanzkrise gekommen. Die Bewertung ist mit einem KGV von 14 (für das Jahr 2020) und einer Dividendenrendite von über drei Prozent ansprechend. Die Bilanzqualität überzeugt ebenfalls: Mit einem AAA-Rating hat das Unternehmen zusammen mit Microsoft die weltbeste Unternehmensbilanz und eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit als die Staatsanleihen der USA.

PayPal überzeugt mit einem anhaltend starken und gleichzeitig sehr profitablen Wachstum. Der Umsatz wächst um knapp 20 Prozent pro Jahr, was einer Verdopplung in weniger als vier Jahren entspricht. Das Unternehmen ist bestens aufgestellt, um vom Megatrend der Online-Bezahlungen zu profitie-ren. Immer mehr Produkte werden über das Internet eingekauft – und müssen irgendwie auch bezahlt werden. PayPal zählt knapp 300 Mio. aktive Kundenbeziehungen und ist damit der klare Platzhirsch. Das Unternehmen ist schuldenfrei und verfügt über eine Cash-Position von mehr als 5 Mrd. USD. Die Bewertung erscheint mit einem KGV von 31 (für das Jahr 2020) im ersten Augenblick teuer. Doch Anleger sollten nicht vergessen: Das KGV bezieht sich ausschließlich auf das Verhältnis von Kurs zu AKTUELLEM Gewinn. Aufgrund des starken Gewinnwachstums wird sich das KGV zügig reduzieren. Die Aktie hat großes Potential.



Was uns bei der Auswahl von Qualitätsaktien besonders hilft: Der AlleAktien Qualitätsscore, beim jedem jede Aktie zwischen 0 und 10 Punkte erzielen kann. 10 Punkte stehen für ein echtes Quali-tätsunternehmen. PayPal erreicht alle 10 Punkte. Alle Details zum AAQS: https://www.alleaktien.de/aaqs



Shell ist Europas größtes Energieunternehmen. Trotz des geringen Ölpreises erwirtschaftet das Unternehmen mehr Cash als je zuvor. In den letzten Jahren ist es Shell gelungen, die Kosten massiv zu senken. Die Bilanz ist solide, das Unternehmen verfügt über eine Eigenkapitalposition von be-eindruckenden 200 Mrd. USD. Die Dividendenrendite liegt mehr als 6%, zudem wurde die Dividen-de seit 1945 nicht ein einziges Mal gesenkt. Auch nach der Dividendenzahlung bleibt haufenweise Cash übrig. Damit kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück. Die Folge: Der Gewinn je Aktie steigt deutlich an. Neben Öl fördert Shell übrigens ebenso viel Gas aus dem Boden – und trägt da-mit zu einer verlässlichen und sauberen Stromversorgung (Stichwort: Klimawandel – Rückgang des Kohlestroms) bei.



Vorsichtig sind wir hingegen bei stark zyklischen Aktien. Darunter verstehen wir Unternehmen, die nur unter idealen Bedingungen einen üppigen Gewinn abwerfen. Sobald die sich Konjunktur eintrübt, laufen die Geschäfte schlechter. Die Folge sind oftmals stark sinkende Aktienkurse und auch Kürzungen oder gar Streichungen von Dividendenzahlungen. Dazu zählen wir beispielweise europäische Bank-Aktien wie die Commerzbank oder Deutsche Bank. Die EZB übt mit ihrer Politik weiteren Druck auf diese Werte aus. Als langfristiger Investor ist mir der Kapitalerhalt besonders wichtig. Daher meide ich Unternehmen und Branchen, denen seit Jahren ein massiver Gegenwind entgegenweht.

wallstreet:online: Wenn Informationsdienste wie Ihr „AlleAktien.de“ über einzelne Aktien schreiben, tauchen die Fragen auf: Wer sind Ihre Geldgeber? Inwieweit kommt es zu Interessenkonflikten? Und last but not least vor dem Hintergrund, dass Geldanlage in erster Linie Vertrauenssache ist: Wieso sollen Anleger zwei jungen Startup-Gründern ausgerechnet beim Thema „langfristige und professionelle Aktienanalysen“ vertrauen?

AlleAktien.de: Sie stellen eine sehr wichtige und berechtigte Frage. AlleAktien.de ist zu 100 Prozent selbstfinanziert. Wir haben keine dubiosen Geldgeber im Rücken, wir besitzen die volle Kontrolle über unser Unternehmen und wir sind nicht von Werbegeldern abhängig.



Unsere Premium-Mitglieder sorgen mit ihrem Abonnement für die Unabhängigkeit von AlleAktien.de Daher arbeiten wir ausschließlich im Interesse unserer Kunden. Jeden Tag fragen wir uns aufs Neue: Wie können wir den Mehrwert des Produktes weiter erhöhen? Weitere Einnahmequellen besitzen wir nicht.



Um die Frage unseres Alters zu beantworten: Wir sind Mitte-20 und eher jung, das ist korrekt. An Erfahrung und Berufserfahrung fehlt es uns aber keinesfalls. Michael C. Jakob hat am KIT in Karlsruhe Informatik studiert, anschließend Management in Zürich (ETH) und am MIT in Boston (USA). Anschließend hat Michael C. Jakob bei der Schweizer Bank UBS gearbeitet und war als Management-Berater bei McKinsey & Company tätig.



Ich selbst (Jonathan Neuscheler) habe Betriebswirtschaft mit Spezialisierung auf das Bankenwesen studiert, mehrere Jahre bei der Landesbank Baden-Württemberg gearbeitet. Weiterhin habe ich bereits im jungen Alter von 14 Jahren mit der Analyse von Aktien begonnen, sodass ich heute über weit mehr als 10.000 Stunden Berufserfahrung verfüge.



Unser Alter kann auch ein großer Vorteil sein: Jung zu sein hilft dabei, neue Trends wie den Klimawandel, neue Technologien etc. besser zu verstehen. Probieren Sie unsere Analysen und unser Angebot aus und machen Sie sich selbst ein Bild davon.



wallstreet:online: Schauen wir uns Ihren „Track-Record“ an: Mit welchem Ihrer Aktientipps in diesem Jahr hätten Anleger überdurchschnittlich hohe Gewinne einfahren können?



AlleAktien.de: Die Performance der Apple-Aktie liegt seit unserer Einschätzung im Januar 2019 bei deutlich über 60 Prozent (Stand: 28. Oktober 2019). Viele weitere Aktien haben sich weit überdurchschnittlich geschlagen, beispielweise Microsoft oder Mastercard (die wir beide auch in unser AlleAktien-Depot gekauft haben) mit jeweils 30-40 Prozent - alleine in diesem Jahr.



Für mich persönlich spielt die Jahresperformance allerdings eine untergeordnete Rolle. Als langfristiger Investor ist mir die fundamentale Entwicklung der Unternehmen wichtiger. Wenn es diesen gelingt, ihren Umsatz, Gewinn und auch die Dividende kräftig zu steigern, dann wird die Aktie irgendwann folgen.



wallstreet:online: Mit welchen Ihrer Empfehlungen lagen Sie weit daneben?



AlleAktien.de: Mit Vapiano. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Mich hat das große Wachstumspotential der italienischen Restaurant-Kette angelockt. In den USA haben zahlreiche Unternehmen vorgemacht, wie viel Geld mit dem Verkauf von Essen und Getränken verdient werden kann. Schauen Sie sich die Aktienkursentwicklung von Unternehmen wie McDonald’s, Starbucks, Yum! Brands (KFC, Taco Bell, Pizza Hut), Domino’s Pizza oder Chipotle Mexican Grill an. All diese Aktien haben den allgemeinen Aktienmarkt massiv outperformt.



Ich habe die weitere Entwicklung von Vapiano noch eine gewisse Zeit verfolgt und dann die Reißleine gezogen. Bei der Wachstums-Strategie wurden viele Fehler gemacht. Nun ist das Eigenkapital nahezu aufgezehrt. Folgerichtig habe ich meine ursprüngliche Einschätzung revidiert.



Neben Vapiano ist die Bayer-Aktie mit einer Rendite von ca. -30 Prozent seit unserer Einschätzung die schwächste Aktie. Die Monsanto-Übernahme hat dem Unternehmen viele Klagen eingebracht. Diese werden Bayer aller Voraussicht nach viel Geld kosten. Grundsätzlich ist das Unternehmen in äußerst spannenden Märkten aktiv und könnte einen wichtigen Beitrag zur Ernährung von zehn Mrd. Menschen bis 2050 leisten. Daher bleibe ich bei dieser Aktie geduldig dabei.



wallstreet:online: Wie hat sich Ihr reales Depot, dass Sie online hinter einer Bezahlschranke veröffentlichen, seit Anfang des Jahres und auf Drei-Jahres-Sicht entwickelt?



AlleAktien.de: Das Depot wurde im Juli 2018 aufgelegt. Folglich ist eine Drei-Jahres-Betrachtung noch nicht möglich. Seit dem 1. Januar 2019 liegt die Performance bei 21,0 Prozent (Stand: 28.10.2019). Gleichzeitig schwankt unser Depot weniger stark als der DAX oder S&P 500. Wir haben ausschließlich solide Werte mit tollen Bilanzen, guten Wachstumsaussichten und einer fairen Bewertung ins Depot gekauft. Dazu zählen beispielweise die schon angesprochenen Microsoft- und Mastercard-Aktien.



Die Vermögenssicherung ist ein besonders wichtiger Aspekt des AlleAktien-Depots, das wir übrigens mit echtem Geld und nicht nur als Musterdepot führen. Wie sagt der weltbekannte Investor Warren Buffett so schön: „Erst wenn die Ebbe kommt, zeigt sich, wer nackt schwimmen war.“ Wir haben das Depot so aufgestellt, dass es sich unter jeder Bedingung gut entwickeln kann.

wallstreet:online: An den Börsen keimen ständig die Glaubenskriege „Aktives oder passives Investieren“, „Value- oder Growth Investing“ sowie „baldiger Crash oder länger andauernder Bullenmarkt“ auf. Auf welche Seite schlagen Sie sich jeweils?



AlleAktien.de: Auf die Seite der Unternehmen. Diese Antwort mag Sie etwas verwundern. Was ich damit meine? Ich investiere nicht in Aktien, sondern Unternehmen. Beteilige mich langfristig. Natürlich nach tiefer Analyse. Die Bilanz muss solide sein. Das Wachstum muss stimmen. Ein Burggraben muss das Unternehmen vor seiner Konkurrenz abschirmen. Die Bewertung muss stimmen. Wenn diese Faktoren stimmen, dann beteilige ich mich sehr langfristig an den Unternehmen und begleite sie bei ihrem Wachstum und der Wertschöpfung. Die Teilhabe erfolgt über Dividenden und Kursgewinne. Wenn Unternehmen immer mehr Ertrag abwerfen, mehr Dividenden ausschütten etc. wird eines Tages der Aktienkurs folgen.



Die kurzfristigen Auswirkungen von politischen Entscheidungen kann ich nicht einschätzen. Wo stehen die Börsen in drei bis sechs Monaten? Ich glaube, keiner kann diese Frage seriös beantworten. - Was werden die Notenbanken verkünden? Wie wird es im Handelsstreit zwischen den USA und China weitergehen? Wann wird der BREXIT endlich erfolgen? Fragen über Fragen. Die aber keine Rendite einbringen.



Ich versuche mich lieber auf die langfristigen Kurstreiber zu fokussieren. Wie stark wächst die Branche, in der das analysierte Unternehmen tätig ist? Wird das Unternehmen davon profitieren können? Wird das Unternehmen auch im Falle einer stagnierenden Konjunktur wachsen können? Am liebsten kaufe ich die Unternehmen, die unter jeder Bedingung abliefern. Dazu zählt bspw. McDonald’s, aber auch PepsiCo.



wallstreet:online: Und zum Schluss wird’s ein wenig privater, wenn Sie erlauben: Wann haben Sie mit welchen Aktien zuletzt einen größeren Gewinn realisiert, den sie nicht wieder in Aktien investiert haben? Und: Für was haben Sie das Geld ausgegeben?



AlleAktien.de: Vor einiger Zeit habe ich mich mit einem Plus von mehr als 100 Prozent von meinen RWE-Aktien getrennt. Der Großteil ist bereits in den nächsten Aktien investiert, diese Art von „Konsum“ bereitet mir die größte Freude.



Zuletzt habe ich vier Kapuzen-Pullover bei Adidas eingekauft. Der Laden war extrem gut besucht. Da hat das Investoren-Herz direkt gelächelt. Ansonsten habe ich mir ein neues iPhone bestellt. Die nächsten Quartalszahlen von Apple sind also abgesichert. So dreht sich das Geld im Kreislauf.



Das Geld, das ich ausgebe, erhalten die Mitarbeiter und Aktionäre von Adidas und Apple einzige Zeit später als Lohn bzw. Dividende auf ihrem Konto. Und davon können dann die nächsten Konsum-Ausgaben getätigt werden und alle Aktionäre dürfen sich erneut auf eine Dividende freuen.



wallstreet:online: Herr Neuscheler, vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Christoph Morisse.