FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal von Marktturbulenzen profitiert, die durch den Handelskrieg und die Brexit-Saga ausgelöst wurden. Die Nettoerlöse seien in den drei Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 734 Millionen Euro geklettert, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mit. Auch der Gewinn legte kräftig zu. Am Aktienmarkt reichte das aber nicht für einen weiteren Anstieg des zuletzt gut gelaufenen Deutsche-Börse-Papiers - der Kurs gab deutlich nach.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 17 Prozent auf 462 Millionen Euro zu. Damit übertraf die Deutsche Börse beim Erlöswachstum die Erwartungen der Experten. Das Gewinnplus fiel in etwa so aus, wie Analysten es erwartet hatten. An der Börse ging es nach Bekanntgabe der Zahlen aber deutlich nach unten. Am Nachmittag gab die Aktie rund drei Prozent auf 139,65 Euro nach.

Damit entfernte sich die Aktie von ihrem Mitte Oktober erreichten Rekordhoch von 145,95 Euro. Trotz der Verluste nach den Quartalszahlen gehört das Papier mit einem Plus von rund 33 Prozent zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex Dax . Mit einem Börsenwert von 26,5 Milliarden Euro hat die Deutsche Börse die Deutsche Bank in der Rangliste des wertvollsten Finanzkonzerns am Standort Frankfurt klar abgehängt.

"Das deutlich zweistellige Ergebniswachstum im dritten Quartal hat den bereits positiven Wachstumstrend im Jahresverlauf weiter verbessert", kommentierte Finanzvorstand Gregor Pottmeyer. "Wir sind daher zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für das Gesamtjahr erreichen werden und bestätigen unsere Jahresprognose von rund 10 Prozent bereinigtem Ergebniswachstum."