NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf am US-Aktienmarkt sind die wichtigsten Indizes am Dienstag verhalten gestartet. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets warten die Anleger auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank. Sie hoffen auf die dritte Zinssenkung in Folge, was auch Enttäuschungspotenzial birgt.

Der Dow Jones Industrial , der zu Wochenbeginn die 27 000-Punkte-Marke zurückerobert hatte, trat im frühen Geschäft mit plus 0,07 Prozent auf 27 109,44 Punkte auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 , der am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte, zeigte sich mit plus 0,05 Prozent auf 3041,03 Punkte fast unverändert.