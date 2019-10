Vor einer Woche thematisierten wir an dieser Stelle die sehr ordentlichen Quartalszahlen des Ölfeldservicedienstleisters und die charttechnischen Perspektiven der Aktie. So hieß es in der Kommentierung vom 22.10. u.a. „[…] Schauen wir auf den Chart von Halliburton. Nach dem markanten Tief aus dem Dezember 2018, das bei knapp 25,0 US-Dollar markiert wurde, setzte zunächst eine vielsprechende Erholung ein. Der Bereich um 33,0 US-Dollar war schließlich Endstation und es ging wieder bergab. Als Mitte Mai dieses Jahres die 25,0 US-Dollar und damit das Dezember-Tief unterschritten wurden, trübte sich das Chartbild nochmals nachhaltig ein. Im Bereich von 17,0 US-Dollar kam die Korrektur schließlich vorerst zum Stehen. Zuletzt bildete sich im Bereich von 18,0 US-Dollar eine weitere Unterstützung heraus. Diese wurde auch als „Sprungbrett“ für den Vorstoß in Richtung 20,0 US-Dollar genommen, der infolge der Zahlen lanciert wurde.[…] Dass das Unternehmen mit den Zahlen immerhin in der Lage war, die (niedrigen) Erwartungen des Marktes zu erfüllen, wurde bereits als Erfolg gefeiert. Aus charttechnischer Sicht wäre es ein Erfolg, wenn die Aktie als nächsten Schritt den Bereich um 21,0 US-Dollar überwinden könnte. Eine signifikante Entspannung gibt es allerdings erst oberhalb von 25,0 US-Dollar. Auf der Unterseite gilt es, die 18,0 US-Dollar und 17,0 US-Dollar im Auge zu behalten…“



Die ordentlichen Zahlen und ein robustes Umfeld vermochten es bislang nicht, der Aktie weiter „Dampf zu machen“. Der Wert quälte sich zwar über die 20,0 US-Dollar, doch es reichte bislang nicht, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein Ausbruch über die 21,0 US-Dollar wäre so ein wichtiges Signal gewesen. Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 18,0 US-Dollar und damit unter den Bereich des letzten Verlaufstiefs gehen. Taucht die Aktie dennoch darunter ab, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.

Kurzum: Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zeichnet sich ab. Aktuell gibt es spannendere Titel…