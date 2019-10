Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle überschrieben wir noch mit „BHP Group plc. -(Charttechnische) Hoffnung keimt auf!“.

In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Die aktuelle charttechnische Konstellation offeriert zumindest die Chance auf die Installierung einer Erholungsbewegung. Das zuletzt ausgebildete Chartmuster lässt Interpretationsspielraum. Bislang lässt sich dieses in das Schema einer inversen S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation und damit in das Schema einer potentiellen unteren Trendwendeformation pressen. Um dieses Szenario am Leben zu halten, darf die Aktie nicht unter das August-Tief bei 16,7 GBP abtauchen und muss über kurz oder lang über das massive Widerstandscluster 18,0 / 18,4 GBP ausbrechen. Gerade mit Blick auf die aktuell angespannte fundamentale Gemengelage ist dieses Szenario aber noch mit einigen Fragezeichen versehen, doch unerwähnt wollen wir diese Möglichkeit nicht lassen. Oberhalb von 18,4 GBP und unter 16,7 GBP ist eine Neubewertung erforderlich.“



Das damals offerierte Erholungsszenario fiel rasch in sich zusammen, denn das August-Tief bei 16,7 GBP wurde mit Pauken und Trompeten durchbrochen und zerstörte damit das Chartbild. Bis auf die nächste wichtige Unterstützung bei 16,0 GBP zog sich die Aktie daraufhin zurück.

Aktuell hat sich der Wert wieder an die 16,7 GBP heran gekämpft. Sollte es nun auch darüber hinaus gehen, würde sich das vorliegende Verkaufssignal zumindest neutralisieren. In diesem Bereich verläuft zudem der Abwärtstrend (rot dargestellt). Ein Ausbruch über die Zone um 16,7 GBP würde so eine höhere Bedeutung erlangen und der Aktie einen neuen Erholungs-Versuch ermöglichen.

Kurzum: Noch muss sich das Chartbild klären. Dabei helfen könnte eine Fortsetzung der Bewegung über die 17,2 GBP (letztes Verlaufshoch). Die Risiken auf der Unterseite sind noch nicht gebannt. Ein erneuter Test der 16,0 GBP ist noch nicht vom Tisch.