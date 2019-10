Morgen (30.10.) wird der Ölkonzern der Öffentlichkeit die Zahlen für das dritte Quartal präsentieren. Bereits unmittelbar vor der Veröffentlichung hat sich der Wert in eine aussichtsreiche Position manövriert und sich auf die Lauer gelegt…

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie überschrieben wir am 28.09. mit „Hess Corp. -Weiterhin seitwärts“. Darin hieß es u.a. „[…] Mit aktuell 60,0 US-Dollar hat die Aktie eine wichtige Unterstützung erreicht und bewegt sich so ganz nebenbei wieder inmitten ihrer bereits thematisierten Handelsspanne (55,0 US-Dollar auf der Unterseite und 65,0 US-Dollar auf der Oberseite). […]“

Übergeordnet dominiert zwar weiterhin wie erwartet die Seitwärtsbewegung, doch der Aktie gelang es, die Oberseite auszudehnen. Nach dem Ausbruch über die 65,0 US-Dollar hat sich der Wert nun in Richtung 67,5 US-Dollar vorgearbeitet. In diesem Bereich verläuft eine wichtige Widerstandslinie. Bislang scheiterten erste Versuche, diese Hürde zu überwinden. Möglicherweise geben die morgigen Daten den nötigen Rückenwind hierzu… Auf der Unterseite wäre es ideal, wenn die Aktie die 65,0 US-Dollar weiterhin verteidigen könnte, um so den Druck auf den Widerstand bei 67,5 US-Dollar aufrecht zu erhalten.